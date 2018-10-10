محافظ البنك المركزي : نشارك بفاعلية في سوق العملة الصعبة

العالم - ايران

وخلال اجتماع المجلس التنسيقي لمراكز العلاقات العامة للاجهزة الحكومية والذي استضافه البنك المركزي، قال عبدالناصر همتي: نمر في الوقت الحاضر بظروف حساسة، فهناك محاولات للقضاء على الانسجام والحمية بين الشعب.

وأضاف: لذلك من الضروري ان تبادر العلاقات العامة للأجهزة التنفيذية بالاعلام المناسب والاستفادة من استراتيجيات التواصل والاعلام، من اجل المساهمة في الانسجام بين الاجهزة، وتساعد على تجاوز هذه الظروف الصعبة والحساسة الراهنة.

وتابع: ان جانبا كبيرا من الحظر لم يكن ذا جدوى بفضل الجهود المبذولة، ولحسن الحظ فإن البلاد تحظى بدعامة جيدة للصمود أمام الحرب الاقتصادية.

وأعلن ان البنك المركزي وانطلاقا من الصلاحيات التي منحها رؤساء السلطات الثلاث، يشارك بفاعلية في سوق العملة الصعبة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الحفاظ على التقارب والانسجام الاعلامي بين الاجهزة التنفيذية وزيادة الحوار والتواصل مع النخبة الجامعية والمواطنين وكيفية مواجهة الاخبار المفبركة وزيادة الثقة العامة وتعزيز الامل لدى المجتمع، وتم بحث السياسات والاستراتيجيات الاعلامية وخاصة في المجال الاقتصادي.