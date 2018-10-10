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مصر.. أحكام مشددة للمتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"

مصر.. أحكام مشددة للمتهمين بقضية
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

قضت المحكمة العسكرية في مصر بالسجن المؤبد على 9 متهمين والمشدد ما بين 5 سنوات و15 سنة على 13 آخرين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ145 متهما، وبراءة متهمين اثنين في القضية المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".

العالم - مصر

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، واستهداف سيارات الجيش واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، وغيرها من الاتهامات. 

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والالتحاق بجماعة إرهابية "داعش وسوريا وليبيا"، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، ولم تنفجر لعطل فني بها ومحاولة وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور".

 

 

 

 

 

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