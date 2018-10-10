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العميد اشتري..

الرد الصاروخي على الارهابيين في سوريا كان مدمرا

الرد الصاروخي على الارهابيين في سوريا كان مدمرا
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري، أن أمن المواطنين خط احمر لجميع المسؤولين والقوات العسكرية، واصفا الرد الصاروخي على الارهابيين في سوريا بأنه كان مدمرا.

العالم - ايران

واشار اشتري الى حادثة اهواز الارهابية الاخيرة والتي استشهد وجرح خلالها العشرات من المواطنين الابرياء خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في ذكرى الدفاع المقدس (1980-1988)، قائلا، ان هذا العمل الارهابي مثال على مؤامرات الحكومات العميلة لاميركا في المنطقة وصنائعهم الارهابيين.

واكد العميد اشتري بان رسالة الجمهورية الاسلامية الايرانية لمثل هذه الحوادث واضحة وتبعث على الندم واضاف، ان امن مواطنينا الاعزاء خط احمر لجميع المسؤولين وقواتنا العسكرية المدافعة عن البلاد.

واشار الى العمليات الاخيرة ضد الارهابيين واضاف، ان العمليات الاخيرة التي نفذت ضد الارهابيين المتواجدين في الاراضي السورية شكلت ردا مدمرا لهم ولاسيادهم.

واشار الى المعضلات التي تهدد امن المجتمع ومنها المخدرات والجرائم المنظمة والجرائم السايبرية والارهاب واضاف، ان تفكيك العصابات الارهايبة وضبط آلاف الاطنان من المخدرات وتقديم الالاف من الشهداء والجرحى امثلة لعزم الامن الداخلي على مكافحة هذه الظاهرة الدولية البغيضة.

وتابع العميد اشتري، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبسبب الدفاع عن المظلومين والمضطهدين ومقارعة الاستكبار والمقاومة بوجه الظالمين تعرضت على الدوام لتهديدات الاعداء في الداخل والخارج وان حادثة اهواز الارهابية تعد احد امثلة ذلك.

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