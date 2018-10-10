انطلاق التدريب المشترك "تبوك - 4" بين الجيشين المصري والسعودي

العالم - مصر

وكانت عناصر من القوات البرية الملكية السعودية، المشاركة في التدريب قد وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية، حيث انتهت إجراءات الاستقبال ودمج القوات المصرية والسعودية، لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.

كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية، للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنظيم معرضا للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، ونفذت القوات المشاركة العديد من الرمايات من أوضاع الرماية المختلفة، باستخدام مقلدات المايلز.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السعودية، من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبين، وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات الحالية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية والسعودية، تنفذان العديد من التدريبات المشتركة كان من أبرزها التدريب البحري المشترك (مرجان)، والتدريب الجوي المشترك (فيصل)، كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات رعد الشمال، ودرع الخليج الفارسي وتحية النسر والنجم الساطع.