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سريكا البريطانية تبدي ارتياحها لقرار امريكا بشأن ادارة حقل رام الغازي

سريكا البريطانية تبدي ارتياحها لقرار امريكا بشأن ادارة حقل رام الغازي
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

ابدى رئيس شركة 'سريكا' البرطانية للطاقة 'توني كراون والكر'، عن ارتياحه لقرار امريكا بالسماح لهذه الشركة وايضا شركة 'بريتيش بتروليوم' البريطانية هي الاخرى، بشان ادارة حقل 'رام' الغازي (شمالي المملكة المتحدة) والذي يعود قسم من اسهمه الى شركة النفط الايرانية.

وفي تصريح وصف والكر هذا التصريح بانه 'امثل الطرق لحماية اموال المساهمين في ظروف الحظر المفروض على طهران'.

واكد رئيس شركة سريكا للطاقة على 'رغبة كافة الاطراف في التوصل الي حلّ بهدف خفض نسبة الاضرار الي ادنى حدّ لدى احد اكبر مصادر الستراتيجية الوطنية في بريطانيا وبما يضمن اموال المساهمين في حال تنفيذ الحظر الامريكي'.

واضاف والكر : نحن توصلنا الى نتيجة مرضية للجميع وارى بان شركاءنا والي جانبهم الحكومة البريطانية يجمعون على هذا الموقف. 

وكان رئيس شركة سريكا البريطانية للطاقة قد نوه في العام الماضي، الى توفير الظروف المواتية لمنح ادارة حقل رام الغازي الى هذه الشركة، واعرب عن توقعه بان يتم تنفيذ هذا الاجراء بنهاية العام الميلادي الحالي.

من جانب اخر قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بريطانيا 'حميد بعيدي نجاد'، وفي معرض تعليقه على هذا النبأ، انه علي خلفية المفاوضات المكثفة من جانب الشركات البريطانية، فقد قررت امريكا على استثناء نشاطات الحقل الغازي المشترك في بحر الشمال والذي يعود قسم من ملكيته الى ايران، من الحظر الذي تفرضه.

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