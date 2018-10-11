البث المباشر
رويترز: 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب في رسالة بفتح تحقيق باختفاء خاشقجي
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع زلزال1 على تعزيزات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي بولتون ومستشار البيت الأبيض كوشنر تحدثا مع ولي العهد السعودي بشأن خاشقجي
البيت الأبيض: مستشار الأمن قومي بولتون ومستشار البيت الأبيض كوشنر تحدثا مع ولي العهد السعودي بشأن خاشقجي
رويترز: ترامب يقول إنه يعمل عن كثب مع تركيا بخصوص خاشقجي ويعتقد أنه سيعرف الحقيقة
رويترز: ترامب يقول إنه تحدث إلى مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي
رويترز: ترامب يقول إنه يريد معرفة حقيقة اختفاء خاشقجي وإن أناسا شاهدوه وهو يدخل ولا يخرج
الخارجية الايرانية:اعتقال وتسليم الدبلوماسي الايراني مؤامرة من زمرة ارهابية تقيم بفرنسا لاستهداف العلاقات بين ايران واوروبا
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني احتجاجا على تسليم بلاده دبلوماسيا ايرانيا الى بلجيكا
مصدر ميداني من الحديدة: استشهاد 5 مواطنين إثر استهداف طيران العدوان السعودي لهم أثناء استقائهم من سبيل ماء أحد المساجد في منطقة الجاح.
/news/3826731/صورة-برقية-عزاء-اللوء-قاسم-سليماني-إلى-السيد-نصر-الله|/news/3826731

صورة برقية عزاء اللوء قاسم سليماني إلى السيد نصر الله

صورة برقية عزاء اللوء قاسم سليماني إلى السيد نصر الله
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

بعث قائد فيلق "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء "قاسم سليماني" برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله .

العالم - لبنان

وأرسل قائد فيلق "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء "قاسم سليماني" إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله  برقية يعزي من خلالها بوفاة الحاجة أم عماد مغنية، مردفاً فيها: أعزي صاحب الحزن الأكبر السيد نصر الله والعائلة المملوءة بالشهداء "الـ مغنية" والشعب اللبناني والمقاومة" مشيراً إلى أن تلك الأم كانت مصدر فيض ورحمة ويجب أن تسمى بأم حزب الله.

وأضاف اللواء سليماني في برقيته أن: أم عماد مغنية امرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة وأدخلت الرعب إلى الكيان الصهيوني.

وأكد  قائد فيلق "القدس" على أن: أم عماد وهبت نفسها وعائلتها وأولادها قرباناً للاسلام ولبنان وكانت العين والأذن واللسان لهذا النهج، وهي ليست أمّاً لعماد وأخوته بل كانت أمّا لكل شهداء لبنان ولم تتوان يوماً عن الدفاع عن المقاومة.

روابط ذات صلة

شاهد.. تشيع والدة الشهيد عماد مغنية أم الشهداء وجدتهم

تشييع الحاجة ام عماد مغنية اليوم في روضة شهداء المقاومة

ماذا قال قيادات في الحشد الشعبي عن الشهيد عماد مغنية؟

وفاة والدة الشهيد الحاج عماد مغنية +صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ميركل تحذر من "شيطان التفاصيل" في مفاوضات بريكست 

خبراء أوكرانيون يكشفون لـ"إسرائيل" نقاط ضعف اس 300 

بانوراما: تطورات ادلب وانتخابات البحرين 

اميركا تتسلم "عميلا صينيا" أوقف في بلجيكا

22 سيناتورا يطالبون ترامب بفتح تحقيق بشأن خاشقجي

وزير سابق يعلق تعامله مع السعودية على خلفية اختفاء خاشقجي

 القوات اليمنية تدك مرتزقة الجيش السعودي في عسير بصاروخين

معظم الأسلحة الأميركية قابل للاختراق ببساطة

ما علاقة السيف الأجرب باغتيال خاشقجي؟

صباغ يعلق على اعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص سوريا

فيديو؛ ايران تستعد لتقديم الخدمات والمساعدات لزوار الاربعين

ما هي أكبر الشركات المساهمة في تلويث الارض؟

طبقاً لاستطلاع الاتحاد الاسيوي.. علي كريمي أفضل لاعب خط وسط في تاريخ كأس الامم الاسيوية

تعديلات هامة على قانون السير في سوريا

اهم الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند شراء وشرب القهوة؟

العلاقات الإيرانية-العراقية.. الماضي وآفاق المستقبل

قضية خاشقجي تدخل مرحلة جديدة + فيديو

انتهاء المرحلة الاولى من اتفاق ادلب ومغادرة اكثر من 1000 مسلح+فيديو

صورة برقية عزاء اللوء قاسم سليماني إلى السيد نصر الله

هكذا يعلن ترامب أولى خطواته في أزمة خاشقجي

الأکثر مشاهدة