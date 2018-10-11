صورة برقية عزاء اللوء قاسم سليماني إلى السيد نصر الله

العالم - لبنان

وأرسل قائد فيلق "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء "قاسم سليماني" إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله برقية يعزي من خلالها بوفاة الحاجة أم عماد مغنية، مردفاً فيها: أعزي صاحب الحزن الأكبر السيد نصر الله والعائلة المملوءة بالشهداء "الـ مغنية" والشعب اللبناني والمقاومة" مشيراً إلى أن تلك الأم كانت مصدر فيض ورحمة ويجب أن تسمى بأم حزب الله.

وأضاف اللواء سليماني في برقيته أن: أم عماد مغنية امرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة وأدخلت الرعب إلى الكيان الصهيوني.

وأكد قائد فيلق "القدس" على أن: أم عماد وهبت نفسها وعائلتها وأولادها قرباناً للاسلام ولبنان وكانت العين والأذن واللسان لهذا النهج، وهي ليست أمّاً لعماد وأخوته بل كانت أمّا لكل شهداء لبنان ولم تتوان يوماً عن الدفاع عن المقاومة.