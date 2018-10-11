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السيسي: 125 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية رغم رفع الأسعار

السيسي: 125 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية رغم رفع الأسعار
الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحكومة المصرية ما زالت تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار.

العالم - مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار، متابعا: "كل عربية نقل أو ميكروباص أو أي عربية بتمون سولار بتاخد الحاجة بنص تمنها، والمصريين بيدفعوا النص التاني، ومفيش حد بيعمل كده، وطول ما إحنا مكبلين بالدعم لأي حاجة في مصر، عمر البلد ما هاتقدر تحقق الأهداف اللي تتمنوها، واوعوا تكونوا فاكرين أن أنا عاوز أغلي حاجة.. لا لا".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، المنعقدة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، أن الإرادة الإلهية حالت دون وقوع مصر، قائلا "ربنا نجى مصر، لا جيش ولا شرطة ولا فكرة، هي إرادة إلهية قالت مصر ماتوقعش"، مؤكدا أن مؤسسات الدولة والشعب تكاتفوا أثناء الحرب لوضع الدولة في ظروف انتصار".

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