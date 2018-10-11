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مصر تبدأ تشغيل مطار سفنكس القريب من الأهرامات الاثنين

مصر تبدأ تشغيل مطار سفنكس القريب من الأهرامات الاثنين
الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطيران المدني المصري، الفريق يونس المصري، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي يوم الاثنين المقبل.

العالم - مصر

قال الوزير المصري إن الوزارة ستبدأ التشغيل الحقيقي للمطار بصورة تجريبية، ثم وضعه على خريطة الطيران المصري.

وأضاف المصري خلال تصريحات صحفية له اليوم، على هامش جولة تفقدية له بمطار القاهرة الدولي إن المطار الجديد يستوعب 300 راكب في الساعة.

ويقع مطار سفنكس بالقرب من قاعدة غرب القاهرة الجوية، بالكيلو 45 على طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي)، بالقرب من المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة الثلاثة.

ويتكون المطار الذي بلغت تكاليف إنشائه 300 مليون جنيه من مبنى الصالة الرئيسي، وبرج المراقبة الجوية، و24 مبنى خدمي، على مساحة 26 ألف متر.

ويعد مطار سفنكس الجديد، واحدا من عدد المطارات الجديدة، التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومن المنتظر أن يقوم وزير الطيران الجديد يونس المصري، بتشغيلها.

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