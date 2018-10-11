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الكشف عن وثيقة خطيرة مع ضابط الصاعقة المصري السابق "عشماوي"

الكشف عن وثيقة خطيرة مع ضابط الصاعقة المصري السابق
الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشف قائد الكتيبة 169، المكلفة بحماية قاعدة الأبرق الجوية التابعة للجيش الليبي، ناصر أحمد النجدي، عن تفاصيل جديدة حول اعتقال ضابط الصاعقة السابق الإرهابي المصري "هشام عشماوي".

العالم - مصر

وأوضح القائد الليبي أنه عثر مع عشماوي على وثائق تدل على التخطيط لعمليات إرهابية واغتيالات، قائلا: "ما أستطيع قوله هو إن القوات المسلحة أمسكت برأس هرم إرهابي ممول ومدرب، والمعلومات التي كانت لديه تخص مصر وليبيا والعراق وسوريا."

وأكد أن عشماوي "شخصية عدوانية؛ فنظراته وحالته النفسية خاصة كانت تدل على أنه شخص عدواني للغاية، ولحظة القبض عليه لم يكن نائما، بل كان هو ومرافقوه يسيرون من شارع إلى شارع، وتم إرباكه بطريقة لم يكن يتوقعها على الإطلاق، وفاجأه الأفراد من مسافة قصيرة جدا، مترين أو ثلاثة أمتار فقط، وانقضوا عليه سريعا، وكان مصابا وعصبيا نتيجة عمليات سابقة، ورفض أن يتحرك لكن أجبر على ذلك.

وأشار إلى أن عشماوي لم يعرفهم على نفسه، بل قام بذلك أحد مرافقيه الذي وشى به دون إجباره أو اللجوء للعنف.

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