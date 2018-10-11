السيول اجتاحت اكثر من 200 قرية وبلدة في شمال ايران

العالم - ايران

وقال سليمي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" ان الامطار الغزيرة التي هطلت اواخر الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري ادت الى وقوع سيول اجتاحت 203 قرية وبلدة في محافظتي كيلان ومازندران شمال ايران.

واشار الى انه تم اسكان 112 شخصا بصورة طارئة واصيب 25 شخصا في محافظة مازندران واضاف، انه تم تفريغ 447 منزلا من المياه التي غمرتها في مازندران وكذلك جرى سحب 102 سيارة من طريق السيول التي جرفتها.

واوضح بانه تم توزيع كميات كبيرة من التمر والارز والسكر والزيوت والحبوب والاغذية المعلبة والمياه المعدنية والموكت والاغطية والخيام بين المنكوبين ومازالت عمليات الاغاثة مستمرة.

وصرح بان فرق الاغاثة قامت ايضا بسحب المياه من 380 منزلا في محافظة كيلان ومازالت عمليات الاغاثة مستمرة في مدن املش وماسال ولنكرود وصومعة سرا وفومن ورودسر، واضاف، انه تم على العموم اغاثة اكثر من 11 الف شخص في المحافظتين.