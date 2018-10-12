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إعلام الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن سقوط بالون حارق في "ريشون لتسيون" جنوب تل ابيب واستدعاء طواقم المتفجرات للمكان
الأمن العام اللبناني يعلن أنه سيقوم الاثنين المقبل بتأمين عودة مئات النازحين السوريين طوعيا من لبنان الى سوريا عبر 3 معابر
البي بي سي نقلا عن صحيفة بريطانية: اختفاء أمراء سعوديين عارضوا ما حدث لخاشقجي
قائد حرس الثورة الاسلامية: لا قلق على محور المقاومة مطلقا والحظر الاميركي ضد ايران مسألة طبيعية تعودنا عليها
/news/3828961/قرار-جمهوري-يخصص-مساحات-جديدة-لقوات-مصر-المسلحة|/news/3828961

قرار جمهوري يخصص مساحات جديدة لقوات مصر المسلحة

قرار جمهوري يخصص مساحات جديدة لقوات مصر المسلحة
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، 4 قرارات جمهورية هامة، أولها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة (95 و71 و34 فدانا) في محافظة مطروح من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة.

العالم - مصر

كما يعاد تخصيص مساحة 232 فدانا ناحية محافظة مطروح من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستغلال السمكي.

كما صدر قرار بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى 993 مليون ين ياباني إلى الحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية) والموقعة في طوكيو بتاريخ 18-12-2017.

وحسب "وطن"، صدر قرار آخر بالموافقة على اتفاق المنحة المبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو.

وفي القرار رقم 451 لسنة 2018، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استنزال بعض المساحات من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 في محافظة جنوب سيناء.

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