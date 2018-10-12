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/news/3829101/فاروق-الفيشاوي--سأعالج-السرطان-وحياتي-لن-تتغير-بعد-المرض|/news/3829101

فاروق الفيشاوي: سأعالج السرطان وحياتي لن تتغير بعد المرض

الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أطلّ الممثل المصري فاروق الفيشاوي في حلقة الأمس من برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر CBC، وتحدّث عن إكتشاف إصابته بمرض السرطان وكيفية معالجته.

العالم - منوعات

وخلال اللّقاء إستذكر الفيشاوي كيفية تلقّيه خبر إصابته بهذا المرض بعد الإنتهاء من الفحوصات والتحليلات الطبية بسبب مشاكل في معدته، وعن الأشخاص الذين يُساندونه في هذا الظرف منهم طليقته الممثلة المصرية سمية الألفي والممثل المصري كمال أبو ريّة.

وقال الفيشاوي إن سبب إعلانه الإصابة بالمرض، " أنه يسعى لبث الأمل في نفوس المرضى، ويهدف للتوعية بأن السرطان كأى مرض قابل للعلاج" وأوضح أن لحظة إعلانه الإصابة بالمرض شهدت انزعاجاً لكل الحضور، وأنه سيحارب السرطان لأنه مصاب بحب الناس وليس بمرض السرطان، معربًا عن امتنانه العميق لمشاعر الناس الإيجابية

وأكد الفيشاوى، أنه يحب أن يعيش حياته وسط أسرته وأصدقائه وأشار الى أنه لا يعتقد أن حياته ستتغير بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أن الجميع يقف إلى جواره ويدعمه.

وكشف الفيشاوي عن علاج جديد يستخدمه للمرّة الأولى ألا وهو دواء إكتشفه طبيبان نالا جائزة نوبل هذه السنة وبدأ إعتماد هذا الدواء للمرضى منذ عام واحد فقط.

أيضاً كشف الفيشاوي لأول مرة عن رفضه لقرار وزارة الصحة بعلاجه على نفقة الدولة، قائلاً: "هناك مَن يستحق أكثر مني، خاصة البسطاء، وسأترك العلاج لِمَن يستحق".

يذكر أن الفنان المصري قال مسبقاً أنه علم بإصابته بالمرض قبل أربعة أيام من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأصر على الإعلان عن ذلك خلال تكريمه أثناء الحفل، على الرغم من رفض المقربين منه لهذا الأمر، وبشكل خاص ابنه الفنان أحمد الفيشاوي.

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