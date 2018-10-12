ارتفاع صادرات النفط الايراني الى الهند

العالم - ايران

وقالت مصادر ناقلات النفط والاحصاءات الملاحية والصناعية: ان الهند استوردت 528 الف برميل نفط يوميا في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي وهو مايشكل ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بشهر آب/ اغسطس الماضي حيث بلغ حجم مشترياتها من النفط الايراني نحو 523 الف برميل يوميا.

واشارت الاحصاءات الى ان مشتريات الهند من النفط الايراني في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي قد شهدت ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وتبوأت ايران المرتبة الثالثة في تصدير النفط الى الهند، في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي، بعد العراق والسعودية.

وفي ذات السياق اكد وزير الطاقة الهندي دارمندرا برادهان ان مصفيين في بلاده سيستوردان النفط من ايران في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.