البث المباشر
مراسل العالم : الصحة الفلسطينية : 6 شهداء و112 إصابة وصلت للمشافي منها 85 بالرصاص الحي من بين الإصابات اصابة حرجة لفتاة و5 إصابات خطيرة ومن بين الإصابات 6 إناث و20 طفل
مراسل العالم في صعدة: غارتان لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية شدا الحدودية
مراسل العالم في صعدة: غارة لطيران العدوان تستهدف سوق الملاحيط بمديرية الظاهر
مراسل العالم : استشهاد 2 من المواطنين شرق البريج
مراسل العالم في عسير: وحدة سلاح الاسناد المدفعي تدك تجمعات وآليات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ونشوب حريق وسماع دوي انفجارات في المكان المستهدف
مراسل العالم : القوة الصاروخية تطلق صاروخ باليستي قصير المدى على مرابض مدفعية مدفعية مرتزقة العدوان اسفل فرضة نهم
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن شرق غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى ٦ وعدد الإصابات ١١٢ إصابة
مراسل العالم : مصدر عسكري إصابة قائد الزحف على جبهة الدريهمي واحد قيادات قوى الغزو البارزة في جبهة الساحل الغربي القيادي المرتزق العميد "نبيل المشوشي"إصابة بالغة
مراسل العالم : رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: نسعى لعقد تفاهمات مع أطراف عديدة بينها مصر وقطر والأمم المتحدة يمكن أن تقود لتهدئة مع "إسرائيل" مقابل كسر حصار غزة
مراسل العالم : الأمن العام اللبناني: تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا الإثنين القادم
/news/3829641/ارتفاع-صادرات-النفط-الايراني-الى-الهند|/news/3829641

ارتفاع صادرات النفط الايراني الى الهند

ارتفاع صادرات النفط الايراني الى الهند
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

ارتفع حجم النفط الايراني المصدر الى الهند في شهر ايلول/ سبتمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه وفق مصادر مطلعة.

العالم - ايران

وقالت مصادر ناقلات النفط والاحصاءات الملاحية والصناعية: ان الهند استوردت 528 الف برميل نفط يوميا في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي وهو مايشكل ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بشهر آب/ اغسطس الماضي حيث بلغ حجم مشترياتها من النفط الايراني نحو 523 الف برميل يوميا.

واشارت الاحصاءات الى ان مشتريات الهند من النفط الايراني في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي قد شهدت ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وتبوأت ايران المرتبة الثالثة في تصدير النفط الى الهند، في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي، بعد العراق والسعودية.

وفي ذات السياق اكد وزير الطاقة الهندي دارمندرا برادهان ان مصفيين في بلاده سيستوردان النفط من ايران في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

 

روابط ذات صلة

أميركا تدرس منح اعفاءات لمستوردي النفط الايراني

إرتفاع ملحوظ لواردات الصين والهند من النفط الايراني

هذا ما تفعله الصين للحفاظ على تدفق النفط الايراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اطفال الحسكة السورية يتحدون ممارسات "الأسايش"

الليرة التركية عند أعلى مستوى أمام الدولار بشهرين

الصين تخوض معركة حاسمة ضد منتجات الحلال!

بولتون بصدد زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الجاري

روسيا تؤهّل 2000 فنّي مصري لتشغيل "الضبعة"

قيادي فلسطيني: المقاومة طورت اساليبها في مواجهة الاحتلال

الطبية الخلابة في كشمير الهندية

تعاون قنصلي بين ايران وروسيا ايران وروسيا تبحثان تعزيز التعاون القنصلي

ذهبية في رمي الثقل وذهبية في السباحة لإيران

بالفيديو... السيد نصرالله: ايران عظيمة في عين ترامب.. وهذا هو الدليل!

6 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع

اليمن... طيران العدوان السعودي يدمر خزانا للمياه في جزيرة كمران

تركيا لديها تسجيل يثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية

الفريق الايراني يُتوَّج بطلاً لمسابقات الكرة الطائرة الشاطئية العالمية

الجارالله يكشف عما نوقش مع بن سلمان خلال زيارته الأخيرة

الاحتلال يعتدي على المتظاهرین ضد قرار هدم الخان الأحمر

اكتشاف عملات عربية نادرة "في بولندا!

بدء آخر جلسة في محكمة لاهاي للبت بشكوى ايرانية.. بماذا تطالب؟

عبد المهدي وعلاوي يبحثان تشكيل الحكومة

اليمن : صاروخان باليستيان يستهدفان العدوان بنهم ونجران وقتلى بعسير

الأکثر مشاهدة