روسيا تؤهّل 2000 فنّي مصري لتشغيل "الضبعة"

العالم - مصر

وأكد نائب رئيس الشركة غريغوري سوسنين ومدير مشروع "الضبعة" في مصر، أنه في الوقت الحالي تعقد الاجتماعات في إطار فريق عمل مشترك بين مصر وروسيا لتنظيم عملية تدريب الموظفين على خطة وطنية مستقبلية.

وأشار إلى أنه يجري العمل في عدة اتجاهات، حيث تخطط "روس آتوم" لتدريب حوالي 2000 شخص للعمل في تشغيل وصيانة المحطة المصرية.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني الموضوع، ومن المقرر بدء تدريب العاملين في نهاية 2019 مطلع 2020، وتأهيل موظفي الصيانة عام 2024.

وستقوم "روس آتوم" بإعداد جميع الموظفين اللازمين للتشغيل الناجح والآمن لمحطة الطاقة النووية بمفاعلاتها الأربعة.

وفي 19 نوفمبر 2015، وقعت موسكو والقاهرة اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة كهرذرية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة المصرية على البحر المتوسط، حيث ستضم هذه المحطة 4 مفاعلات من الجيل الجديد "3+"، بقدرة 1200 ميغاواط لكل مفاعل، وسيتم تشغيل أول مفاعل سنة 2026.