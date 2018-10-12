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"مصر للطيران" تستعد لاستقبال 33 طائرة جديدة

الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت فعليا لشراء 33 طائرة من طرازي إيرباص وبوينغ، في إطار خطة الشركة لتطوير وتحديث الأسطول.

العالم - مصر

وأضاف عادل أنه من المقرر استلام 6 طائرات دريملاينر بداية مارس المقبل وحتى يوليو، بالإضافة لـ 12 طائرة إيرباص 220 /300 بعد دمج شركة بومباردييه الكندية لإيرباص وذلك حتى 2022، وكذلك 15 طائرة من طراز إيرباص.

وتعد طائرة "دريملاينر" الطائرة الأولى من نوعها في أسطول مصر للطيران، وتنتمي لطراز الطائرات التجارية، وتتمتع بكفاءة فائقة، وتوفر لسوق السفر الجوي المدى البعيد والسرعة الأعلى رغم كونها من نوعية الطائرات كبيرة الحجم.

وأكد مصدر أن انضمام طائرة الأحلام لأسطول مصر للطيران يعتبر خطوة هامة في تاريخ الشركة، حيث إن طائرات بوينغ 787 Dreamliner هي طراز جديد من الطائرات التجارية.

وتحلق هذه النوعية من الطائرات منذ دخولها الخدمة في عام 2011، على أكثر من 1300 مسار جوي.

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