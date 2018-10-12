قیادي بتحالف البناء یؤكد: الدعم الایراني ساهم بهزیمة داعش بالعراق

العالم - ايران

ووصف اللویزي، إیران بأنها الأقرب للعراق من الدول الأجنبیة والعربیة. وقال في تصریحات صحفیة: 'إن التعاون الإیراني مع الحكومة العراقیة، خلال المعارك مع داعش الوهابي أسهم بشكل كبیر في تحقیق النصر'.

وأشار اللویزي الى 'ان السلوك السیاسي الإیراني مع العراق، كان داعما وله اثر كبیر في الدعم العسكري والاقتصادي، ولا یقارن بدولة أخرى'، مبینا، 'إن طهران لها دور كبیر ومؤثر في تحریر العراق من داعش الإرهابي خلال معارك النصر'.

في غضون ذلك، اعتبر خبراء عسكریون، 'إن الدعم العسكري الإیراني للعراق إبان دخول داعش الإرهابي مدینة الموصل غیر موازین المعركة وساهم في تحقیق النصر، من خلال المشورة العسكریة التي قدمتها القیادة الإیرانیة للقادة العسكریین العراقیین، والتعاون اللوجستي المستمر بین البلدین'.

ومعروف ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، قدمت مختلف اشكال الدعم للعراق منذ الیوم الاول لاجتیاح تنظیم داعش الوهابي لمساحات من اراضیه فی صیف عام 2014، واستشهد عدد من القادة الایرانیین الذین كانوا یقدمون المشورة للقوات العراقیة خلال المعارك ضد داعش.