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استياء الوكالة الدولية للطاقة من اجراءات ترامب ضد ايران

استياء الوكالة الدولية للطاقة من اجراءات ترامب ضد ايران
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

الخبر:

اعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها ازاء ارتفاع اسعار النفط بسبب عقوبات ترامب ضد الجمهورية الاسلامية في ايران.

تحليل:

حين يأمل ترامب تصفير صادرات النفط الايراني، مع حلول الرابع من شهر نوفمبر القادم لفرض حزمة ثانية من العقوبات الاميركية ضد ايران، وتعهد بعض الدول تعويض النقص عن امدادات النفط الايراني، الا انه من جهة يصطدم برفض المجتمع الدولي لقراراته، ومن جهة اخرى عدم قدرة الدول التابعة له في المنطقة تأمين النقص في امدادات النفط العالمية، ولذا فان حلم ترامب يواجه تحدياً جدياً.

-كذب بن سلمان بتعويض عن كل برميل من النفط الايراني يفقد من السوق، ببرميلين من النفط السعودي، هو ان واقع الحال انه على السعودية دوماً ان ترفع من مستوى انتاجها نتيجة للطقس الصيفي الحار، ويظهر هذا الكذب في الظروف الجديدة وارتفاع اسعار النفط في السوق العالمي.

-بينما يظهر حلم ترامب بتصفير صادرات النفط الايراني بمرور الوقت هشاشة قراراته، دقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ناقوس الخطر من ارتفاع اسعار النفط نتيجة للحظر الاميركي، والذي سيؤثر على الولايات المتحدة ورئيسها ترامب نفسه. وربما نشر وسائل الاعلام القرارات الجديدة للسلطات الاميركية حول اعفاء بعض الشركات في التعامل النفطي مع ايران ما هي الا محاولة للخروج المشرف من هذه الازمة.

 

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