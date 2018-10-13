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اجتماع حدودي مشترك لمسؤولي جمارك ایران وآذربیجان

اجتماع حدودي مشترك لمسؤولي جمارك ایران وآذربیجان
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

اجتمع مسؤولو الجمارك في الحدود المشتركة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة آذربیجان امس الجمعة.

العالم - ايران

وافادت اللجنة الحكومیة لجمارك جمهوریة اذربیجان بان رئیس الدائرة العامة لتنظیم انشطة المنافذ الحدودیة في هذه اللجنة شاهین علي عسكر اوف قد التقى مسؤول الجمارك لمدنیة آستارا الایرانیة رسول امیدي.

واضافت اللجنة فی تقریر اصدرته بهذا الصدد، ان مندوبي جمارك البلدین اكدوا على اهمیة المحادثات الثنائیة فی ما یخص الاسراع في عبور وسائط النقل في المنافذ الحدودیة وكذلك توفیر الامن لها.

وتم خلال اللقاء دراسة نتائج المحادثات السابقة بین مسؤولي جمارك ایران وجمهوریة اذربیجان وجرى تبادل وجهات النظر حول سبل الاسراع بعبور وسائط النقل المسموح بها والمسافرین بین البلدین.

ووفقا لتقریر اللجنة الحكومیة لجمارك جمهوریة اذربیجان فان هذا اللقاء هو الثالث من نوعه خلال الاسبوعین الاخیرین بین مسؤولي ومندوبي جمارك البلدین.

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