ایران مستعدة لتقدیم تجاربها في مجال الطب العسكري الى العالم

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واضاف هاشمی الذي كان یتحدث الیوم السبت خلال مؤتمر 'الطب العسكري لدى اسیا والمحیط الهادئ' الذي عقد لنسخته الرابعة في طهران، قال 'اننا الیوم وباعتبارنا شعب فرضت علیه الحرب وتعرض لكثیر من الاصابات، نعتبر ان السلام والاستقرار اكبر ثروة لحیاة سلیمة وسبیل تطور البشریة في جمیع المجالات ونتمنى ان یاتي یوم یتوصل فیه السیاسیون الى هذه النتیجة وهي ان البسیطة هي بیت للجمیع'.

وتابع وزیر الصحة قائلا : نحن نتطلع الى یوم یكون فیه مقر الامم المتحدة مكانا لتبادل الاراء حول حیاة افضل للجمیع؛ وكي نبلغ ذلك الیوم، علینا ان نوظف اللجنة الدولیة للطب العسكری لخدمة سلامة الشعوب ونضع لها خططا عملیة لهذا الغرض؛ ذلك ان القوات العسكریة هي جزء من الشعب'.

واشار قاضي زادة هاشمی الى مشاركة 117 دولة في المؤتمر، وقال : ان هذا الحضور یجسد مدى صعوبة المهمة والرؤیة العالمیة بضرورة تقدیم الخدمات الطبیة في حالتی الحرب والسلم للجمیع.