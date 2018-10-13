البث المباشر
مراسل العالم في اليمن : وزير الصحة اليمني : كل حالات الجرحى خطيرة جداً وتحتاج إلى عناية مركّزة، وقد يستشهد بعضهم نظراً لصعوبة التنقل بين المستشفيات
مراسل العالم في سوريا : الجهات المختصة تعثر على رشاشات وقناصات وذخيرة متنوعة من مخلفات المسلحين خلال تمشيطها بلدة يلدا في ريف دمشق الجنوبي
مراسل العالم عن مصدر عسكري في عسير: وصول طائرتين مروحيتين إلى ظهران الجنوب لنقل جرحى من القيادات العسكرية السعوديين والمرتزقة الذين اصيبو في الزحف قبالة منفذ علب إلى منطقة أبها
مراسل العالم : إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في حريب نهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية
مراسل العالم : وزير الصحة اليمني الدكتور طه المتوكل: 17 شهيداً كحصيلة غير نهائية لجريمة جبل راس في الحديدة
مراسل العالم : وزير الصحة اليمني : كل حالات الجرحى خطيرة جداً وتحتاج إلى عناية مركّزة، وقد يستشهد بعضهم نظراً لصعوبة التنقل بين المستشفيات
مراسل العالم : قوات التحالف الأمريكي تستهدف مخبز السوسة شرق دير الزور ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين
مراسل العالم : التحالف الدولي" يقصف بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً بلدة هجين بريف دير الزور
وزير الخارجية التركي: على السعودية التعاون والسماح لمسؤولين أتراك بدخول قنصليتها للتحقيق في اختفاء خاشقجي
وزير الصحة اليمني يؤكد ان حصيلة الشهداء من ضحايا جريمة العدوان الجديدة بالحديدة مرشحة للارتفاع بسبب صعوبة التنقل
/news/3831521/الصهاينة-والتكفيريون-والمعتدون-على-اليمن-خلقوا-مشاهد-مؤلمة-في-المنطقة|/news/3831521

اللواء باقري:

الصهاينة والتكفيريون والمعتدون على اليمن خلقوا مشاهد مؤلمة في المنطقة

الصهاينة والتكفيريون والمعتدون على اليمن خلقوا مشاهد مؤلمة في المنطقة
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان الغاصبين الصهاينة والارهابيين التكفيريين والمعتدين على اليمن قد خلقوا مشاهد مؤلمة في المنطقة.

العالم_إيران

وفي كلمة له اليوم السبت خلال مراسم افتتاح مؤتمر "آسيا –اوقيانوسيا" الدولي الرابع للطب العسكري المنعقد بطهران، قال اللواء باقري، ان القوات المسلحة الايرانية لن تالو جهدا لتحقيق الاهداف الانسانية للجنة الدولية للطب العسكري وتقديم خبراتها في مجال العلاج.

واضاف، ان هذا المؤتمر يعقد الان حيث تواجه منطقتنا حقائق مؤلمة، اذ هنالك مشاهد مؤلمة لسحق حقوق النساء والرجال، منها استشهاد 200 فلسطيني وجرح 20 الفا اخرين من قبل الصهاينة الغاصبين منذ 6 اشهر حيث انطلقت مسيرات العودة.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان العدوان الذي تشنه بعض الدول على شعب اليمن المظلوم ادى حسب الاحصائيات الى استشهاد وجرح 35 الفا من ضمنهم 4 آلاف من النساء والاطفال.

وقال اللواء باقري، انه في هذه التراجيديا المحزنة لم تسلم المستشفيات والمراكز الطبية من الدمار ايضا اذ جرى تدمير 200 منها.

واشار الى الجرائم الشنيعة للارهابيين التكفيريين واضاف، "ان الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الارهابيون التكفيريون قد استهدفت المدنيين العزل" آملا بان يدرس المؤتمر هذه الحقائق المرة ويعمل على ادانة هذه الجرائم.

واعتبر اللواء باقري القوات المسلحة بانها الملجأ للمنكوبين خلال الحوادث الطبيعية خاصة حينما تكون الكارثة في ابعاد واسعة وعلى المستوى الوطني واضاف، انه مثلما تشير التجارب فان عمليات الاغاثة والانقاذ غير ممكنة من دون مشاركة القوات المسلحة خلال الحوادث الطبيعية وبطبيعة الحال فان اداء هذا الدور المسؤول بحاجة الى التحديث في مجال تحليل مختلف الاحداث وتلقي التدريبات التخصصية المستمرة في مجال ادارة الازمة.

واكد بان تبادل المعرفة وخبرات الطب العسكري يمكنه ان يشكل محاور وطاقات مهمة في مجال دبلوماسية تنمية التعاون الدولي على الصعيد الدفاعي، مؤكدا استعداد ايران لوضع خبراتها الفريدة تحت تصرف الاخرين في مجال معالجة جرحى الاسلحة الكيمياوية.

روابط ذات صلة

107 الاف وسيلة نقل ايرانية تستعد لخدمة زوار الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

التصويت على اللجان البرلمانية العراقية إلى الاثنين المقبل

نائب وزير الخارجية الأمريكي في البحرين لبحث أمن المنطقة

مسؤول ايراني: لن نواجه مشكلة في صناعاتنا الاستراتيجية رغم الحظر

بالتفاصيل .. "داعش" يختطف 130 عائلة في هجوم على دير الزور

بالفيديو.. خيام الأطفال المهاجرين بتكساس الأمريكية.. تنمو

غزة تشيّع شهداء جمعة " انتفاضة الأقصى"+فيديو

الحلبوسي: ضرورة تناغم الرئاسات الثلاث لاحتواء الأزمات ووضع البرنامج

ميلانيا تكسر صمتها.. وتكشف موقفها من "اتهامات ترامب الجنسية"

الحكومة الليبية تفرج عن أحد رفاق القذافي في ثورة الفاتح

البرغوثي: مسيرات العودة هي الصورة الحقيقية للمقاومة الشعبية

زلماي خليل زاد يجتمع مع ممثلي "طالبان" في قطر

صالح يؤكد خلال لقائه العامري على أهمية الاسراع بتشكيل الحكومة

ملخص - مع الحدث - كلام السيد نصرالله، وتحديات المقاومة وابتزاز ترامب

بالفيديو...ترامب يتوعد السعودية بشأن قضية خاشقجي

35 شهيدا وجريحا بغارات للعدوان استهدفت حافلتين تقلان نازحين بالحديدة

عقرب الامبراطور والأفعى المنشارية في إيران

السفير الايراني في اليابان: العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي

فريق المتابعة: نتائج أولية إيجابية للعملية المعقّدة التي أجريت للشيخ قاسم

اللواء باقري: الصهاينة والتكفيريون والمعتدون على اليمن خلقوا مشاهد مؤلمة في المنطقة

برهم صالح يحذر من احتقان بمنظومة الحكم ويدعو للتعاون مع عبدالمهدي

الأکثر مشاهدة