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الأمن الايراني يقضي على خلية ارهابية في كرمانشاه

الأمن الايراني يقضي على خلية ارهابية في كرمانشاه
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الامن الايرانية عن القضاء على خلية تابعة لجماعة ارهابية انفصالية في حدود البلاد الغربية.

العالم_إيران

وافادت وزارة الامن الايرانية في بيان اصدرته اليوم السبت بهذا الصدد، انه بفضل الباري تعالى والاجراءات التخصصية لكوادر الامن في الدائرة العامة للامن في كرمانشاه، فقد تم رصد خلية ارهابية (تابعة لجماعة) انفصالية كانت قد دخلت الحدود الغربية واستقرت في وكر لهم، حيث قتل اثنان من الارهابيين في اشتباك مسلح.

واضاف، انه تم ضبط عدة اسلحة وقنابل يدوية ومعدات حربية ووثائق متعلقة بداخل التنظيم قد تم ضبطها من هذه الخلية الارهابية.

وتابع، ان هذه الوثائق تثبت دعم الدول الرجعية العربية للاعمال الارهابية داخل البلاد وان المخطط العملاني لهذه الخلية يشير الى انها كانت تعتزم القيام بعدة عمليات ارهابية في محافظة كرمانشاه.

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