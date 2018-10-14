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في رسالته للمجلس الطلابي التاسع:

الرئيس روحاني:سنرفع من مكانة ايران على الساحة الدولية

الرئيس روحاني:سنرفع من مكانة ايران على الساحة الدولية
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

 في رسالة بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الطلابي، أكد رئيس الجمهورية، إنه وباستخدام المواهب العظيمة والقدرات الوفيرة الموجودة في البلاد، سنرفع من مكانة إيران على الساحة الدولية أكثر فاكثر.

العالم - ايران

وقدم الرئيس روحاني خالص التهاني لاقامة الدورة التاسعة للمجلس الطلابي متمنيا النجاح لجميع المشاركين والمعنين الذين يعملون بجد.

واضاف: الشعب الإيراني، بوجود الكفاءات الشبابية والمواهب اللامعة، يتطلع اليوم الى الآفاق البعيدة ويستهدف قمم العلم والمعرفة والتنمية. لمثل هؤلاء الشباب لايوجد هدف بعيد المنال، والمجتمع الذي لديه مثل هؤلاء الشباب لن يواجه طريقا مسدودا. الهدف الرئيس للمجلس الطلابي هو اعداد نخب شبابية لإدارة البلاد وقبول المسؤولية الاجتماعية الثقيلة للمستقبل، وهذا المجلس كممثل لملايين الطلاب، يمكن أن يكون بداية لحركة كبيرة من أجل توطيد المجتمع. مجلس التلاميد مكان لتثقيف النقد والاستفسار وحقوق المواطنة ومؤسسة فعالة لزيادة الوعي وممارسة الديمقراطية في المجتمع.

وجاء في رسالة الرئيس روحاني: انتهز الفرصة وأدعو الجميع وجيل المستقبل المشرق للبلاد، الى بناء الوطن بقوة الفكر والعزيمة، بحيث يكون جديراً بهذه الأمة وبتاريخها المجيد. وأنا على ثقة من أن المكانة الدولية للبلاد ستزداد رفعة يوما بعد يوم باستخدام المواهب العظيمة والقدرات الوفيرة المتاحة في البلاد. 

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