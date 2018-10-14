رئيس البرلمان المصري: سلام المنطقة يعتمد على استقرار ووحدة العراق

العالم - مصر

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، والوفد النيابي المرافق له ألتقى على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال والوفد المرافق له وتباحثا الملفات الثنائية ذات الأهمية وسبل تفعيل لجان الصداقة بين الجانبين".

ودعا الكعبي جمهورية مصر إلى "تسهيل اجراءات منح الفيزا للعراقيين" مؤكداً "دعم العراق الكامل للشركات الاستثمارية المصرية والمساهمة في اعادة الاعمار وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين".

من جانبه ثمن رئيس البرلمان المصري "جهود القوات الامنية العراقية في القضاء على بؤر الاٍرهاب ودورها في تحقيق السلم المجتمعي واستتباب الامن في العراق والمنطقة".

وقال عبد العال بحسب البيان ان "السلام الذي نعيشه يعتمد بالأساس على استقرار ووحدة العراق".