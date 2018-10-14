بيان هام لقائد الثورة حول وثيقة الانموذج الاسلامي الايراني للتقدم

العالم - ايران

وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية، فإن الدعوة جاءت اثر صياغة وثيقة الانموذج الشامل الاسلامي –الايراني للتقدم والتي تم فيها رسم اهم مبادئ واهداف التقدم والافق المتوخى للبلاد خلال العقود الخمسة القادمة والتدابير المنشودة لتحقيقها .

وطلب قائد الثورة من مركز الانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم للعمل عبر المشورة مع المراجع المدرجة في الدعوة لدراسة الآراء والمقترحات المكملة ، بدقة والاستفادة منها وتقديم النسخة المعدلة للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم في غضون عامين كحد اقصى للمصادقة عليه وابلاغه.

ومن المقرر البدء بتنفيذ الوثيقة في مطلع القرن الخامس عشر هـ. شمسي (اي العام الايراني 1400 ، العام الميلادي 2021)، لتجري شؤون البلاد وفقا لها.

يتبع..