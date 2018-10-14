محادثات ايرانية - عراقية لفتح منفذين حدوديين جديدين

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وقال جليل بالائي، في تصريح ادلى به اليوم الاحد، انه تم تشكيل لجنة شؤون الزيارة الاربعينية في محافظة كرمانشاه كما ان دائرة التراث الثقافي في المحافظة تشارك في تقديم الخدمات للزائرين بصورة مطلوبة وفق مهامها.

واضاف، ان ثلاثة اقضية في المحافظة هي كنكاور وصحنه وكرمانشاه تعد اماكن رئيسة لزوار الاربعينية حيث يسيرون في الطرق من همدان الى ايلام.

وتابع: ان 70 بالمئة من استيعاب اماكن الاقامة في المحافظة تنتشر في هذه الطرق كما ان المجمعات المنتشرة في هذه الطرق على استعداد لتقديم افضل الخدمات لزوار الاربعينية.