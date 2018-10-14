البث المباشر
/news/3833011/محادثات-ايرانية---عراقية-لفتح-منفذين-حدوديين-جديدين|/news/3833011

لزوار الاربعينية..

محادثات ايرانية - عراقية لفتح منفذين حدوديين جديدين

محادثات ايرانية - عراقية لفتح منفذين حدوديين جديدين
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام لدائرة التراث الثقافي في محافظة كرمانشاه (غربي ايران) ان محادثات تجري مع العراق لفتح منفذين حدوديين جديدين في المحافظة هما سومار وخسروي أمام زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

العالم - ايران

وقال جليل بالائي، في تصريح ادلى به اليوم الاحد، انه تم تشكيل لجنة شؤون الزيارة الاربعينية في محافظة كرمانشاه كما ان دائرة التراث الثقافي في المحافظة تشارك في تقديم الخدمات للزائرين بصورة مطلوبة وفق مهامها.

واضاف، ان ثلاثة اقضية في المحافظة هي كنكاور وصحنه وكرمانشاه تعد اماكن رئيسة لزوار الاربعينية حيث يسيرون في الطرق من همدان الى ايلام.

وتابع: ان 70 بالمئة من استيعاب اماكن الاقامة في المحافظة تنتشر في هذه الطرق كما ان المجمعات المنتشرة في هذه الطرق على استعداد لتقديم افضل الخدمات لزوار الاربعينية.

روابط ذات صلة

شاهد.. ماذا ستفعل ايران خلال زيارة الاربعين؟

107 الاف وسيلة نقل ايرانية تستعد لخدمة زوار الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واشنطن لا زالت تستخدم قنابل فسفور محظورة دوليا بسوريا

صحيفة بريطانية.. أكبر انخفاض لأسهم السعودية منذ 2014 على خلفية خاشقجي

لزوار الاربعينية.. محادثات ايرانية - عراقية لفتح منفذين حدوديين جديدين

شاهد بالفيديو.. هل احترقت ورقة ابن سلمان؟

شاهد بالفيديو.. سر تغاضي اميركا عن مغامرات ابن سلمان!

شاهد بالفيديو.. ما يفعله ابن سلمان في ظل الحماية الاميركية!

بيان هام لقائد الثورة حول وثيقة الانموذج الاسلامي الايراني للتقدم

ترامب يتوعد السعودية بشان "خاشقجي" ويستمر "الحلب"!

يمني برتبة عميل في السعودية.. عبدربه منصور هادي يتهم من الرياض ايران بدعم أطراف جنوبية

قطع خدمة الانترنت في عموم العراق دون معرفة الاسباب

وقف ادخال الوقود الى غزة، موشر على عجز الاحتلال

رئيس اللجنة الثورية العليا.. 14أكتوبر ثورة كل أبناء اليمن وعلى الجميع حمايتها

أحد أعمدتهم وكبار علمائهم.. علماء البحرين فجعوا برحيل الشيخ عبد الحسين الستري

رئيس البرلمان المصري: سلام المنطقة يعتمد على استقرار ووحدة العراق

اميركا قلقلة من تأثير وسائل الحرب الإلكترونية في سوريا

شاهد.. ماذا ستفعل ايران خلال زيارة الاربعين؟

قتل "خاشقجي" لغز معقد،شغل العالم والإعلام!

أول رحلة جوّية تجارية بين أثيوبيا والصومال منذ 40 عاماً

فصائل المقاومة رفضت طلباً "إسرائيليا"ً بشأن التهدئة

شاهد بالفيديو.. صورة كبيرة للحوثي وسط تظاهرات ضد السعودية في تركيا

الأکثر مشاهدة