بالفيديو.. تعرفوا على الشاعر الايراني "حافظ الشيرازي"

العالم - خاص بالعالم

واوضح الخبير السوري بشار حلوم ان اسم الشاعر حافظ الشيرازي، هو شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی وهو من أشهر الشعراء الفارسيين وكان يواصف بشاعر الشعراء، دواوينه وقصائده موجودة في بيوت أغلب الأيرانيين الذين يقرأونها ويستعملونها كأمثال وحكم حتى يومنا هذا.

وبين حلوم ان حياة الشاعر الشيرازي وقصائده كانت موضعا لكثير من التحليلات والتعليقات، التي كان لها تأثير كبير على الشعر الفارسي أكثر من اي شخص أخر امتد تأثيرها إلى ما بعد القرن الرابع عشر.

إنّ المواضيعَ الرئيسيةَ من غزليات الشيرازي كانت عن الحب والعشق ، وفضح أولئك الأشخاص الذين وَضعوا أنفسهم كأولياء أمور، حكماء، وأمثلة عن الاستقامةِ الأخلاقية.

وبين حلوم انه يمكن أن يلمس حضور الشيرازي في حياة الايرانينين من خلال اللجوء المتكرر لقصائده في موسيقاهم الشعبية. أما قبره فيعتبر قطعة فنية نادرة من الهندسة المعمارية الإيرانية ومقصداً للزيارة في بعض الأحيان، و يعتبر من من أهم مؤلفاته ديوان حافظ وقد سمي حافظ لحفظه للقران الكريم، وكان من اهم مايميز غزلياته انها من شعراء المغول تعتبر من التيمورين ومن اعماله ليلى والمجنون وخسرو وشرين وظفر نامه .

واشار حلوم الى انه ولادة حافظ الشيرازي عام 1325 في شيراز جنوب إيران، وتعلم كباقي أبناء عصره العلوم الشرعية والأدب والحكمة، عرفه الغرب مع المفكر والأديب الألماني گوتة، الذي بحث عن أشعاره إلى أن اكتشفها عام 1814، فصاح فرحا: " إنها أخيرا بين يدي" .

واوضح حلوم ان الشاعر الشيرازي قد أمضى معظم حياته في شيراز ولم يسافر سوى مرة واحدة كانت إلى مدينة يزد ونال شهرة واسعة في كافة ارجاء إيران كما وصلت قصائده إلى أبعد الأماكن مثل الهند حيث كان محل احترام كبير لدى سلاطين آل جلاير والملوك البهمنيين الذين حكموا منطقة الدكن في الهند. ويشتهر حافظ بالشعر الغزلي والعرفاني.

واكد حلوم انه من يقرأ حافظ في أصله الفارسي، سيدرك تماما أن الرجل بعيد كل البعد عن أجواء اللادينية ومسار المجون، فمتانة كلام حافظ وتعالي معانيه، وقوة شبكة المضامين التي تحكم نصوصه، كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أنه يعني شيئا آخر غير ما يعرب عنه ظاهر لغته، وإلا بماذا سنفسر حربه على النفاق وإعلائه للصدق الإيماني والنقاء القلبي.

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