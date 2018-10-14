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نائب مصري يشن هجوما على قطر وتركيا.. والسبب خاشقجي!

نائب مصري يشن هجوما على قطر وتركيا.. والسبب خاشقجي!
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

شن النائب والكاتب المصري مصطفى بكري هجوما على قطر وتركيا بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

العالم- مصر

وقال مصطفى بكري في سلسلة تغريديات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية برفض المملكة لأي تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية، وتوعدها بعقوبات أشد، يؤكد أنها لن تسمح بالابتزاز والتهديد بزعم ارتكابها جريمة كاذبة ضد أحد مواطنيها.

وأضاف في التغريدة نفسها: "هذا الرد السعودي الحاسم هو رسالة".

وتابع قائلا إن السعودية لن تقبل أن تكون لقمة سائغة للطامعين والكذابين، وأن هذا السيناريو عن مسؤوليتها في اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي هو مجرد أكذوبة تستهدف المملكة وابتزازها، وإخضاعها للأطماع الأمريكية والغربية.

هذا وأخطأ النائب المصري في اسم الصحفي وذكره باسم عدنان خاشقجي!

كما شن هجوما على قطر، حيث قال "فضيحة مدوية للحكومة التركية، إذ كشفت صحيفة الوطن السعودية أن المواطن السعودي التي قالت تركيا إنه واحد من ضمن كتيبة الإعدام السعودية التي وصلت يوم 2 أكتوبر ومسلحة بمنشار لتقطيع جمال خاشقجي واسمه عبد العزيز البلوي هو عسكري سعودي، هذا المواطن توفي قبل عامين في حادث مروري".

وأفاد البكري بأن تركيا اصطنعت رواية "كتيبة الإعدام" التي جاءت على متن طائرتين خاصتين.

وقال إن أردوغان ورط بلاده في سيناريو تأمري وصفه بالـ"هابط"، الهدف منه التحريض ضد المملكة.

يذكر، أن تركيا التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن لم تعلن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده بيد رجال أمن سعوديين.

 

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