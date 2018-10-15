البث المباشر
فتح معبر "نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن وبدء حركة مرور المسافرين
تركيا تنتقد السـعودية لعدم تعاونها في قضية اختفاء خاشقجي
"عباس" يدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي
رويترز:رئيس شركة فورد يلغي مشاركته في مؤتمر للاستثمار في السعودية وسط أزمة اختفاء خاشقجي
"المرصد": انتهاء مهلة اخلاء المسلحين للمنطقة العازلة في ادلب من دون انسحابهم
سوريا تشتكي للأمم المتحدة استخدام التحالف الدولي أسلحة محرمة دوليا في هجين
وزير الخارجية السوري يؤكد أن سورية والعراق يقفان في خندق واحد ويواجهان التحديات نفسها
وزير الخارجية السوري يؤكد تصميم الشعب السوري على مواصلة حربه ضد التنظيمات الارهابية حتى تحرير كامل الاراضي السورية
المعلم والجعفري يؤكدان على ضرورة الإسراع بإعادة فتح المعابر الحدودية لتحسين حركة تبادل البضائع وانتقال الأشخاص
وزير الخارجية السوري يبحث في دمشق مع نظيره العراقي التنسيق القائم بين سورية والعراق وجهودهما في مجال مكافحة الإرهاب
/news/3834131/هكذا-ردت-طهران-على-تخرصات-اميركا-الاخيرة|/news/3834131

هكذا ردت طهران على تخرصات اميركا الاخيرة

هكذا ردت طهران على تخرصات اميركا الاخيرة
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إن المواقف الواهمة والمتكررة للمسؤولين الأميركيين هي نتيجة لهزائمهم المتتالية في مواجهة صلابة وحكمة النظام والشعب في إيران.

العالم - ايران 

ورفض قاسمي اتهامات الرئيس الاميركي ومستشاره في الامن القومي وكذلك مايسمى وثيقة مكافحة الارهاب، لايران بدعم الارهاب وزعزعة الاستقرار في غرب آسيا. 

واضاف، ان مثل هذه التصريحات والصاق التهم الجوفاء والمتكررة والتصورات الواهمة التي وردت مؤخرا في تصريحات المسؤولين الاميركيين لاسيما رئيس هذا البلد وبعض الاشخاص المقربين منه ناجمة عن الاحباطات المتتالية التي اصيبوا بها خلال الاشهر الاخيرة على مختلف الصعد في مواجهة عزيمة ايران ومقاومة شعبها وصلابته وحكمته.

واوضح قاسمي، ان ماشاهدته شعوب العالم في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن مؤخرا عبّر عن العزلة والتهميش التي تعاني منها السياسات الاميركية الاحادية الجانب والصورة التي عكست لدى شعوب العالم لايتطابق مطلقا مع الصرخات التي اطلقها الرئيس الاميركي ومستشاره في الامن القومي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، انه بالامكان مشاهدة بصمات مؤججي نيران الحروب بوضوح وكذلك لوبيات بعض انظمة المنطقة الذين امتزجت اسمائهم مع الارهاب والتطرف والذين شكلوا المنطلقات الاهم للمجموعات الارهابية المعروفة في المنطقة فكريا وسياسيا وتسليحيا عبر تصريحات ترامب و بولتون والاستراتيجية المعلنة تحت شعار "استراتيجية اميركا في مكافحة الارهاب" بهدف حرف الرأي العام العالمي عن التركيز على سجلاتهم الدموية والمخزية والملوثة وممارساتهم العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة عبر هذا الاسلوب وبثّ معلومات مضللة.   

روابط ذات صلة

قاسمي: ينبغي علي امين عام الناتو ان يقلق من سياسات اميركا الخطيرة

قاسمي: سنفرض قوتنا الرادعة ضد الارهابيين وداعميهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

كم دولة عربية أعلنت وقوفها مع السعودية؟

الزهار: فتح لا تملك حل التشريعي وعباس مغتصب للسلطة ينفذ صفقة القرن

القبض على منفذي التفجيرات الاخيرة في كركوك

هكذا ردت طهران على تخرصات اميركا الاخيرة

البنك الدولي يستثمر 45 مليار دولار في أفريقيا

تحذير لمحبي الكلاب.. قد تصيبك ببكتيريا قاتلة

أسعار النفط العالمية تأثرت أيضا باختفاء خاشقجي!

ماذا قال عمار الحكيم في لقاء مسعود بارزاني بأربيل؟

سبع خطوات بيدك لتكافح تغير المناخ

علماء يحذرون من إعادة نشر الجدري واستخدامه كسلاح قاتل!

معارض سعودي يتّهم الرياض بالتنصت على مكالماته الهاتفية مع خاشقجي         

الدوحة تطالب الرياض بالكشف عن مصير 4 قطريين

مع انتهاء فرصة إنسحاب الجماعات المسلحة من إدلب.. المرصد السوري: الإرهابيون لم يخرجوا ولم يرموا السلاح

مسؤول سعودي:مقال الدخيل لا يعكس تفكير قيادة المملكة

وسط أزمة اختفاء خاشقجي رئيس "فورد" يلغي مشاركته في مؤتمر للاستثمار في السعودية

الأمريكيون قلّبوا الدفاتر العتيقة لخاشقجي فعلى ماذا عثروا؟

10 شركات كويتية وإماراتية ومصرية وأردنية تستكمل عملها بالسوق السورية

الأمم المتحدة تدين مجزرة العدوان السعودي بحق نازحين في الحديدة

هذا موقف الجامعة العربية من أزمة اختفاء خاشقجي

اتصال العاهل السعودي بأردوغان..ماذا قال الملك سلمان؟

الأکثر مشاهدة