البرلمان الايراني يعتزم استجواب وزير الجهاد الزراعي

العالم - ايران

وقال كمالي بور، في تصريح لمراسل "فارس" اليوم الاثنين، ان مشروع القرار باستجواب وزير الجهاد الزراعي قد وقع عليه 50 نائبا.

واضاف، انه خلال الفترة الاخيرة كنا ننتظر تحقيق الاهداف المرسومة مسبقا في القطاع الزراعي والمؤسسات ذات الصلة وتوفير المعدات والمواد التي يحتاجها المزارعون في البلاد.

وتابع: ان الانتاج الزراعي قد بلغ أدنى مستوياته ويعاني المزارعون من مشاكل في مجال سد حاجاتهم في القطاع الزراعي.

واعتبر عدم وجود نظرة علمية في شؤون القطاع الزراعي من الامور الرئيسية التي ادت الى عزم النواب على استجواب الوزير حجتي.