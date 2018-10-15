البث المباشر
مدير عام الأمن العام اللبناني: بإمكان اللبنانيين المباشرة بعملية التصدير إلى الدول العربية عبر معبر نصيب
مكتب الصحة بمحافظة ‎المهرة: فقدان أربعة أشخاص وإصابة 33 واجلاء أكثر 350 أسرة في المحافظة جراء العاصفة المدارية " ‎لبان"
مراسل العالم: السلطات المحلية بمحافظة المهرة شرقي اليمن تعلن المحافظة منطقة منكوبة جراء العاصفة لُبان
مراسل العالم: اللواء ابراهيم أبلغ رئيس تجمع المزارعين أبراهيم الترشيشي بالبدء بالعمل على تصدير المنتجات اللبنانية عبر المصنع إلى معبر نصيب
المحكمة الاتحادية العراقية تلغي قرار إقالة الفياض وتعيده إلى جميع مناصبه منها رئاسة الحشد الشعبي
السفير الايراني في تركيا: لم تكن هناك قنابل ولم يخل الموظفون مبنى السفارة جراء التهديد
السفير الايراني في تركيا: الأجهزة الأمنية التركية اتخذت الاجراءات اللازمة في محيط السفارة بعد التهديد الارهابي
السفير الايراني في تركيا: شخص أعلن أنه ينتمي لداعش هدد بتنفيذ عملية انتحارية ضد السفارة في أنقرة ولم ينفذ تهديده
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الموظفون في السفارة الايرانية بأنقرة يواصلون عملهم في مبنى السفارة ولم يتعرضوا لتهديد
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لا أساس لما تردد بوجود تهديد ارهابي للسفارة الإيرانية في العاصمة التركية
/news/3834881/مصرع-عدد-من-الإرهابيين-في-الاشتباكات-مع-الشرطة-المصرية-بأسيوط|/news/3834881

مصرع عدد من الإرهابيين في الاشتباكات مع الشرطة المصرية بأسيوط

مصرع عدد من الإرهابيين في الاشتباكات مع الشرطة المصرية بأسيوط
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت الداخلية المصرية مقتل 9 مسلحين، اليوم الاثنين، في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري في منطقة وعرة بطريق سوهاج أسيوط الصحراوي الغربي بصعيد مصر.

العالم - مصر
وقالت الداخلية المصرية في بيان لها: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة التابعة لها والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم".

وأضافت الداخلية: "تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات"، موضحة "أسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن العثور على عدد 9 قتلى من العناصر الإرهابية جارى تحديدهم".

ولفت البيان إلى أن قوات الأمن عثرت "على عدد 6 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، كمية من الطلقات، عدد 2 عبوة متفجرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

روابط ذات صلة

الداخلية المصرية: مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبيلة جنوب القاهرة

الداخلية المصرية تعلن مقتل 5 من حركة "حسم" في القليوبية

الداخلية المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لحادثة "المريوطية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

خطورة التغير المناخي ومآلاته المرعبة

فيديو.. قناة العالم تواكب افتتاح معبر نصيب السوري مع الاردن

اين وصلت محادثات الطلاق بين بروكسل ولندن؟

بالفيديو.. اخلاء ادلب.. نهاية المهلة وتعنت النصرة

العفو الدولية تطالب التحالف الأمريكي بالإعتراف بقتل المدنيين السوريين

بقرار المحكمة الاتحادية؛ رئيس الحشد يعود الى مناصبه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

بعد انتهاء فترة الانسحاب.. ما الذي ستكشفه إدلب؟!

سفير ايران في أنقرة: الهجوم الانتحاري كان مجرد تهديد

«امرأة غامضة» تشتري مجوهرات بـ 150 ألف إسترليني يوميا

الرئيس الاسد للجعفري:دماؤنا امتزجت في سوريا والعراق

مصرع عدد من الإرهابيين في الاشتباكات مع الشرطة المصرية بأسيوط

العراق الجديد.. ومستقبل الوجود العسكري الامريكي

حظر نوم المشردين في شوارع المجر

شاهد.. آخر مآسي الشعب اليمني، شاب يسكن في شجرة!

شاهد: إعادة فتح معبر القنيطرة المحاذي للجولان السوري

تظاهرات في رام الله ضد قانون الضمان المثير للجدل

بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة

أمين لجنة الاربعين:منافذ الحدود تعمل على مدار24ساعة 

السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية بعد ظهر اليوم

الأکثر مشاهدة