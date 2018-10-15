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استثمار إيراني بقيمة نصف مليار دولار في سوريا!

استثمار إيراني بقيمة نصف مليار دولار في سوريا!
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

العالم -سوريا

أكّد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء السورية لصحيفة «الأيام» أنه وفي ضوء النقاشات التي تمّت مع الجانب الإيراني حول الاستثمار الكهربائي في سورية تم توقيع عقدين لتطوير المحطة الحرارية بحلب، وبناء محطة تحويل في اللاذقية، بقيمة نحو نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن سورية بحاجة إلى استثمارات تفوق 10 مليارات دولار لإصلاح ما دمّره الإرهاب خلال السنوات السبع.

وبحسب المصدر، ستتم الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الشركات الإيرانية في رفد القطاع الكهربائي في سورية وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات ثنائية بين الخبراء من كلا الجانبين لدراسة ما يحتاجه القطاع الكهربائي السوري.

لافتاً إلى أن زيارة وزير الكهرباء الى ايران مهمة جداً في الوقت الراهن، وستترجم عمليا من خلال الاتفاقيات الحاصلة ومن خلال الرغبة الصادقة لدى الجانبين في العمل لدعم القطاع الكهربائي في سورية.

يذكر أنه تم عقد العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الصين والهند، لتطوير عدة مشاريع في قطاع الكهرباء في سورية الذي يعدّ من أكثر القطاعات تضرراً.

 

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