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بماذا نصح قاسمي الرئيس الاميركي؟

بماذا نصح قاسمي الرئيس الاميركي؟
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

نصح المتحدث باسم الخارجية الايراني بهرام قاسمي، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان يعتمد على خبراء ومستشارين اكثر اعتدالا وفطنة ويتمتعون بالخبرة في قضايا ايران وتاريخ ايران والمنطقة لكي يعوض عن اخطائه المتكررة التي من شانها التاثير سلبيا على سياسات اميركا.

العالم - ايران

وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين قال قاسمي ردا على سؤال حول انتهاء مهلة خروج المسلحين من المنطقة العازلة في ادلب دون خروجهم منها وما اذا كان اتفاق سوتشي قد وصل الى طريق مسدود قال قاسمي اننا حققنا على مسار استانا نجاحات كثيرة ولو نظرنا الى سجل ومسار استانا سنجد ذلك بوضوح وبالطبع هناك الى جانب هذه النجاحات تقلبات كثيرة .

وتابع ان طبيعة هذا النوع من الاجراءات والتعاون والقضايا المعقدة هو مواجهة المشاكل في بعض الاحيان ومن هنا فان الحوار والتعاطي والاجتماعات هي آليات لتجاوز هذه العقبات.

واوضح قاسمي انه لا سوتشي وصلت الى طريق مسدود ولا استانا وان الفرصة ما زالت سانحة وبالامكان وقوع حوادث اخرى اليوم او خلال الايام المقبلة ولا يمكننا ان نقيّم جميع القضايا بمعيار وملاك واحد .

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الصين وروسيا ستعتمدان ايضا نفس القناة المالية الخاصة لاوروبا قال قاسمي ان ما كنا نتطلع اليه جرى طرحه ومتابعته وان مطالبنا من مجموعة 4+1 هو تحمل مسؤولياتها والعمل في هذا الاتجاه.

واضاف انه رغم اننا لدينا علاقات خاصة مع روسيا والصين خارج اطار مجموعة 4+1 والتي بامكانها ان تعزز تعاوننا في قطاعات اكبر لكننا نامل في ان تقود جميع الجهود في هذا السياق الى التوصل الى آلية حتى الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

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