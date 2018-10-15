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اللواء صفوي

سياسة أميركا الأحادية في الإنسحاب من الإتفاق النووي ستبوء بالفشل

سياسة أميركا الأحادية في الإنسحاب من الإتفاق النووي ستبوء بالفشل
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيي رحيم صفوي، ان سياسة أميركا الأحادية في الإنسحاب من الإتفاق النووي وفرض الحظر على إيران ستبوء بالفشل.

العالم - ايران

وأشار اللواء صفوي اليوم الإثنين خلال الإجتماع السابع للقادة ورفاق السلاح في محافظة إصفهان (وسط)، الى السياسات الإقتصادية والدولية للرئيس الأميركي قائلا ان أميركا ودول الغرب ستواجه ثلاث قضايا كبرى يطلق عليها الفجوات الجيوستراتيجية والجيواقتصادية والجيوثقافية.

وفي معرض تبيينه للهوة الجيوثقافية (الثقافية والحضارية) الموجودة بين أميركا والغرب والعالم الإسلامي قال ان الاميركيين باتوا  يواجهون مشكلة كبرى ذات أبعاد ثقافية وحضارية وقد بدأت هذه المشكلة بالتزامن مع إنتصار الثورة الإسلامية والدفاع المقدس (1980-1988).

وتابع اللواء صفوي، ان أميركا والدول الغربية علمت جيدا بأن الإسلام الذي تقدمه السعودية وفكر الفرقة الوهابية التي تعد فرقة سياسية ضالة وخارجة عن المذاهب الاسلامية الاخرى، لا يمكن أن يكون أنموذجا للشعوب الإسلامية.

واوضح ان الرؤية والمواقف السياسية الوحيدة التي كانت طيلة الاعوام الـ 40 الماضية وستبقى مصدر الهام مليار و 650 مليون مسلم كانت رؤية وافكار الإمام الخميني (رض) وسماحة قائد الثورة الإسلامية حيال أميركا والكيان الصهيوني.

وأردف، ان الخلافات الجيوستراتيجية الأميركية مع سوريا، ومنافستها الجيواقتصادية مع الصين والإتحاد الأوروبي او  بعض الدول الأخرى مثل كوريا الشمالية قد اتاحت فرصة امام الجمهورية الاسلامية الايرانية للاتحاد معها ضد الأحادية الأميركية. 

وتابع قائلا، من الضروري بمكان ان تكون نظرة الجمهورية الإسلامية هي الى الشرق والنهوض بعلاقاتها الإقتصادية والسياسية مع القوى الآسيوية بما في ذلك روسيا والهند والصين وأن تتخذ خطوات تطبيقية للتواجد الدائم في منظمة شنغهاي للتعاون. 

وأكد اللواء صفوي ضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام من قبل الجمهورية الإسلامية بموضوع تنشيط دبلوماسيتها الدفاعية والاقتصادية مع دول الجوار الـ15 بوصفها فرصة قيمة في زمننا الراهن .

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