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/news/3836331/افتتاح-معرض--إنويكس-2018--الاثنين-القادم-بجزيرة-كيش|/news/3836331

بمشاركة 31 دولة..

افتتاح معرض "إنويكس 2018" الاثنين القادم بجزيرة كيش

افتتاح معرض
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

تستضيف جزيرة كيش (جنوبي البلاد) معرض 'إنويكس' الدولي في مجال البورصة والصيرفة والتامين والخصخصة للعام 2018 بمشاركة 31 دولة في انحاء العالم.

العالم - ايران

ويبدأ معرض انويكس الدولي اعماله في دورته الخامسة اعتبارا من 22 لغاية 25 اكتوبر 2018 في جزيرة كيش؛ ويشكل فرصا مؤاتية للبلاد في مجال استعراض قدراتها الاستثمارية.

وفي سياق متصل، ستقوم 360 شركة محلية واجنبية بعرض احدث انجازاتها الاقتصادية بما يشمل البورصة والصيرفة والتامين والخصخصة والاستثمارات.

ومن اهم البلدان المشاركة في هذا الحدث الدولي، يشار الي سويسرا وايطاليا وبريطانيا والمانيا والسويد وروسيا وماليزيا والعراق وعمان وجورجيا وكازاخستان وجنوب افريقيا.

ويؤكد خبراء الشؤون الاقتصادية ان معرض انويكس في كيش سيتيح فرصا مؤاتية لتعرف المجتمع الدولي علي الطاقات الاقتصادية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ويعتبر بوابة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية نحو البلاد.

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