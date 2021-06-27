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وفد إسرائيلي سيزور القاهرة قريبا

وفد إسرائيلي سيزور القاهرة قريبا
السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

سيزور وفد إسرائيلي أمني القاهرة مجدداً الأسبوع المقبل، لنقل رؤية الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال الاسرائيلي بقيادة نفتالي بينيت بشأن ملفات صفقة الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت التهدئة.

العالم-الاحتلال

وكان وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نمرود شفير، قد زار القاهرة الأسبوع الماضي، والتقى مدير جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، ومسؤول الملف الفلسطيني، اللواء أحمد عبد الخالق، من دون إحراز أي تقدم في المفاوضات، بعدما أكد الوفد أنه جاء ليستمع فقط لرؤية الحلّ المطروحة، ونقلها للحكومة الجديدة، لبلورة رؤية كاملة للمشهد.

وبحسب ما أفاد موقع "العربي الجديد"، فإن الوفد الذي من المقرر له أن يصل الأسبوع المقبل، أبلغ الجانب المصري أن هناك تطورات جديدة سيحملها الوفد، لنقلها للوسيط المصري، لنقلها بالتبعية لحركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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