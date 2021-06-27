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مفتي مصر يعلن موقفه من التبرك بالاضرحة

مفتي مصر يعلن موقفه من التبرك بالاضرحة
السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مفتي مصر الدكتور شوقي علام، موقفه من التبرك بالأضرحة، موضحا أن "زيارة الأضرحة لا تحمل شركا بالله، كما تزعم السلفية أو غيرها".

العالم- مصر

واسترشد علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" بحديث الرسول: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"، معقبا: "يمكننا زيارة القبور والأضرحة هي جزءا منها".

وأكد مفتي مصر، أن زيارة الأضرحة مستحبة.

ومن جانب آخر أشار علام، إلى أن معظم الكنائس التي بنيت كانت بعد الإسلام، لافتا إلى أن "الكنائس ومنذ عمرو بن العاص تبنى في كنف الدولة".

وأكد علام في نفس اللقاء، أن منهجية دار الإفتاء في نظر قضايا الإعدام لا علاقة لها بأشخاص أو أسماء أو جماعات أو بانتماءات أو أفكار.

وأضاف: "نؤمن إيمانا راسخا أن الحكم لله سبحانه وتعالى، ولكي نطبق حكم الله على أرض الواقع نحتاج ما يسمى بالخطاب الواضح"، مؤكدا أن "المعاصي لا تخرج الإنسان عن الملة ولكنها تستوجب طلب المغفرة".

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