إيران: على أميركا إلغاء جميع إجراءات الحظر غير القانونية

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أكد من جديد التزام بلاده الجاد بالاتفاق، مذكرا بان طهران هي التي حافظت على الاتفاق الذي سعت الولايات المتحدة لتدميره وكانت انشط الاطراف في فيينا وهي من اقترحت معظم المسودات.

موقف الخارجية الايرانية يأتي ردا على تصريحات وزيري الخارجية الاميركي والفرنسي، حيث طالبا ايران باتخاذ القرارات الاخيرة، محذرين من أن اطالة أمد المحادثات ستجعل عودة واشنطن الى الاتفاق النووي محفوفا بالصعاب.

الى ذلك أكدت ايران بأنها غير ملزمة حسب بنود الاتفاق النووي الرد على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تمديد اتفاق المراقبة النووية القاضي بتسجيل بيانات كاميرات المنشأت النووية، معتبرة ان ايران قبلت بهذه الاتفاق بشكل طوعي دون ان تنص بنود الاتفاق النووي على ذلك.

مندوب ايران في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، اوضح انه على الرغم من التوصل إلى تفاهم فني مشترك لمدة 3 أشهر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، إلا أنه يجب الاخذ بنظر الاعتبار أن أساس هذا التفاهم كان تسهيل المحادثات والمساعدة في نجاحها، وليس إلزام إيران لتنفيذ كافة مطالب الوكالة، مؤكدا ان ما تعهدت إيران بتنفيذه هي الالتزامات الوقائية لا أقل ولا أكثر.

وتأكد ايران على ان عودة اميركا الى الاتفاق النووي مشروط بالغاء جميع اجراءات الحظر غير القانونية، والتحقق منها قبل استئناف التزامات إيران في الاتفاق، بالاضافة الى ضمانات بعدم عودة الحظر الاميركي.

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