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مروع.. شاهد لحظة سقوط منطاد أمريكي ومقتل جميع ركابه!

الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

كشفت لقطات عديدة بثتها وسائل إعلام أمريكية، عن لحظة مروعة عندما اصطدم بالون طائر بخطوط كهرباء الضغط العالي وانفجر، ليسقط بعدها ويلقى جميع ركابه الخمسة مصرعهم.

العالم - حوادث

وحسب موقع إخباري؛ فقد لقِي خمسة أشخاص مصرعهم جراء حادث بالون في مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة؛ وفق ما أعلنته شرطة المدينة.

وبثت وسائل إعلامٍ لقطاتٍ لشخص يجري بكاميرا هاتف وهو يتابع البالون بعدما فقد السيطرة، ويردد "إنه يسقط بعدما اصطدم بخطوط الكهرباء"، وبعدها نسمع صوت انفجار، ويصرخ الرجل قائلا: "يا إلهي.. لقد انفجر".

وفي فيديو آخر نشاهد بقايا البالون المنفجر وهو يسقط من أعلى وبداخل سلته الركاب الخمسة، حتى يصطدم بالأرض ويلقى الركاب مصرعهم؛ بينما تنطلق الغازات من أنبوب بالسلة.

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة بضع ساعات بعدما اصطدم المنطاد بخط كهربائي.

وقالت شرطة ألباكركي على تويتر: "للأسف قضى أربعة أشخاص متأثرين بجروحهم بسبب حادث المنطاد".

وأضافت: "نُقل شخص خامس إلى مستشفى محلي وهو حاليًا في حالة خطرة وغير مستقرة"، قبل أن تعلن وفاته متأثرًا بجروحه.

وفي وقت مبكر صباح يوم السبت، حُرم 13 ألف شخص من التيار الكهربائي بسبب الحادث؛ وفق ما كتبته على تويتر شركة الكهرباء المحلية.

وأشارت إلى أن العطل أُصلِح وعاد التيار إلى "الزبائن المتضررين".

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