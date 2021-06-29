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إحباط تهريب مواد لــ'السحر والشعوذة' في مطار السعودية

إحباط تهريب مواد لــ'السحر والشعوذة' في مطار السعودية
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أحبطت السلطات السعودية، محاولة تهريب مواد تستخدم في "السحر والشعوذة" كانت بحوزة مسافر قادم عبر مطار الملك فهد الدولي.

العالم - منوعات

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات، اشتبه المفتش الجمركي بأحد المسافرين.

وأضافت الهيئة أنه بتطبيق معايير الاشتباه المتبعة عثر على خمس قطع جلدية تحتوي على رموز وأرقام وأسماء تُستخدم لأعمال السحر والشعوذة، كانت مُخبأة بين أطعمة كانت ضمن أمتعة الراكب.

وأحالت السلطات السعودية المواد المضبوطة والراكب إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن سعيها إلى "منع كل ما ينافي العقيدة كأعمال السحر والشعوذة والدجل".

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