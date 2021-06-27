قبيل قمة بغداد.. مباحثات ثنائية بين الكاظمي والسيسي

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".



كما بحث الجانبان بحسب البيان، "مراحل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق، في اطار اعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية".

ومن المقرر ان تنطلق اليوم في العاصمة بغداد قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية لإطلاق مرحلة جديدة من علاقات التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

وتجمع القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفتح آفاق جديدة من التعاون الثلاثي المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية، اضافة الى ملف الربط الكهربائي الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، وملف انبوب النفط الذي يمتد من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن.