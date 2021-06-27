شاهد.. بغداد تستضيف قمة ثلاثية مع الاردن ومصر لبحث التعاون المشترك

العالم- العراق

تستقبل العاصمة بغداد قمة ثلاثية تضم بالإضافة إلى المسؤولين العراقيين، الرئيس المصري والملك الأردني، لتركز مناقشاتها على التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين الدول الثلاث.

الريس المصري عبدالفتاح السيسي اول من وصل إلى مطار بغداد حيث استقبله رئيس الجمهورية برهم صالح الذي شدد على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الدول الثلاث وتنمية افاق التعاون في الاقتصاد والتجارة والتنمية ومشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة والنفط.

من جانبه أكد السيسي على تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق فى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي.

كما استقبل برهم صالح الملك الأردني عبدالله الثاني الذي شدد على اهمية انعقاد هذه القمة والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

عقد الطرفان اجتماعا ثنائيا أكدا فيه على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط العراق والأردن، وضرورة العمل من أجل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين.

كما ناقشا خلال اجتماعهما المقتضب عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع افاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.

من جانبه رحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي سيلتقي الزعيمين الأردني والمصري، بتغريدة بهذا اللقاء، معتبرا أنه يؤسس لمستقبل يليق بشعوب الدول الثلاث.

وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة الارهاب.

وفي قمة مماثلة في الأردن في اب/أغسطس 2020 ، شدد الأطراف الثلاث على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحيوية.

وتعقد هذه القمة أخيرا بعدما أرجئت مرتين، الأولى عندما وقع حادث تصادم القطارين الدامي في اذار/مارس والثانية اثر قضية زعزعة الاستقرار في الأردن في نيسان/ابريل.