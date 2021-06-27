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رئيس الاحتلال الإسرائيلي يزور بايدن في البيت الأبيض غدا

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يزور بايدن في البيت الأبيض غدا
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالبيت الأبيض، غدا 28 يونيو، وفق قول المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

العالم - الاميركيتان

وأضافت المتحدثة، في بيان لها، أن "زيارة الرئيس ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والإحتلال، والعلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا".

وتأتي زيارة ريفلين، قبل وقت قصير، من انتهاء فترة رئاسته، التي استمرت سبعة أعوام، في يوليو القادم.

وانتخب إسحق هرتسوج رئيسًا جديدًا لكيان الإحتلال الشهر الجاري، في انتخابات وضعت نهاية لعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودور الرئيس الإسرائيلي شرفي إلى حد كبير، لكنه يهدف أيضًا إلى تعزيز الوحدة بين الجماعات العرقية والدينية.

وقالت ساكي إن "الرئيس ريفلين يقترب من نهاية رئاسته، وهذه الزيارة ستكون تكريمًا للجهود الدؤوبة التي بذلها من أجل تعزيز الصداقة بين البلدين على مدى سنوات عديدة".

في حين كانت تقارير إعلامية غربية، أعلنت سابقا، أن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني واشنطن فري بيكون، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن مرتفعات الجولان ليست ملكا لأحد، والسيطرة عليها يمكن أن تختلف بحسب التغييرات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

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