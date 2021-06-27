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بلينكن للابيد: اتفاقات التطبيع ليست بديلا عن المفاوضات مع الفلسطينيين

بلينكن للابيد: اتفاقات التطبيع ليست بديلا عن المفاوضات مع الفلسطينيين
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن امریکا تدعم اتفاقات التطبيع مع [إسرائيل] لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

العالم - الاميركيتان

والتقى بلينكن مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد في روما.

ووصف لابيد زيارة مرتقبة إلى الإمارات بأنها ستكون "تاريخية".

وتعهّد لابيد باتّباع نهج أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة.

وقال في مستهل الاجتماع مع بلينكن في روما إن “لدى إسرائيل تحفظات شديدة بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي يتم الإعداد له في فيينا. نعتقد أن السبيل لبحث هذه الخلافات هو من خلال حوارات مباشرة ومهنية، وليس في مؤتمرات صحافية”، على حد تعبيره.

وتابع لابيد “في السنوات الأخيرة ارتُكبت أخطاء”، في إشارة إلى التقارب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والحزب الجمهوري الأمريكي، وأضاف “سوف نصلح سويا تلك الأخطاء”.

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بلينكن للابيد: اتفاقات التطبيع ليست بديلا عن المفاوضات مع الفلسطينيين

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