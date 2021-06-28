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محلل سياسي: بايدن لايختلف عن ترامب باستهداف الابرياء

الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اكد  المحلل السياسي حسام طالب ان الرئيس الامريكي جو بايدن يثبت يوما بعد يوم انه لا يختلف عن سلفه السابق دونالد ترامب باستهداف الابرياء واستهداف من قاتل داعش الوهابية المدعومة من قبل الامريكان.

العالم- خاص بالعالم

وقال طالب في حديث له مع قناة العالم خلال التغطية الخاصة بالعدوان الاميركي على الحدود العراقية السورية: ان الحشد الشعبي يمثل النواة المهمة في الجيش العراقي الذي انقذ العراق من براثن داعش الوهابية.

واضاف طالب، ان العدوان الامريكي اثبت انه لا حل له الا بمقاومته وصده، موضحا ان الغارات الاميركية تهدف لحماية ودعم داعش الوهابية.

وبين طالب ان اميركا منذ دحر داعش الوهابية، تستهدف كل من حارب داعش وتستهدف الجيش السوري والحشد الشعبي الذي هو جزء من الجيش العراقي، موضحا ان كان هناك تحالف بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الاميركية فهذا التحالف اصبح تبعية من خلال سكوت الحكومة العراقية عن استهداف جزء مهم من الجيش العراقي الذي حمى العراق من الدواعش وبراثينهم.

وشدد حسام طالب على ان اميركا بهذه الاعتداءات الاجرامية تستهدف السيادة العراقية والسيادة السورية، موكدا ان هناك مقاومة شعبية وفصائل في العراق ليست تحت انطواء الحشد الشعبي لكنها صرحت بانها اولياء دم الشهداء وهمها الوحيد محاربة الاحتلال ودحر المحتل من اراضيها.

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