كتلة الوفاء للمقاومة: سنبقى عل خط المقاومة ولن تُرهبنا عقوبات

العالم - لبنان

وقال الموسوي اليوم الاثنين خلال رعايته حفل تدشين مولد كهربائي من تقدمة منطقة البقاع في حزب الله لتشغيل مضخة بئر المياه التي تغذي بلدتي النبي شيت وسرعين أننا وأنتم وكل المواطنين في هذه المنطقة يعرفون ان حصارهم الذي لم يفلح في غزة وان حصارهم وعقوباتهم وتدميرهم الذي لم يفلح في اليمن وكذلك الأمر في سوريا والعراق، لم يفلح ولن يفلح في لبنان.

فاضاف في هذه الازمة الضاغطة اجتماعيا واقتصاديا وماليا وغذائيا وفي ظل الحصار الامريكي وقانون قيصر، يقف حزب الله وتقف المقاومة وابناؤها الشرفاء ليدشنوا هذا المشروع من أجل أن يجعلوا من كل شيء حيًّا بفضل الله.