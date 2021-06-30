مناورات عسكرية أوكرانية أمريكية مشتركة في البحر الأسود

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ومن المقرر أن تجري هذه المناورات البحرية التي اطلق عليها اسم سي بريز 2021 حتى 10 تموز/يوليو ويشارك فيها 5000 جندي و 30 سفينة من 30 دولة العديد منها أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وتنشر الولايات المتحدة في هذا السياق مدمرتها يو اس اس روس.

وقال قائد الأسطول الأوكراني أوليكسي نيجبابا الذي تحدث خلال حفل الإطلاق في ميناء أوديسا جنوب البلاد إن "هذه التدريبات تهدف توجيه رسالة قوية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأوكرانيا في نزاع مع روسيا منذ وصول المؤيدين للغرب إلى السلطة في كييف في 2014، وضم موسكو لشبه جزيرة القرم واندلاع حرب في الشرق مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وردا على إطلاق المناورات الاثنين ندد الوفد الروسي لمفاوضات الحد من التسلح في فيينا على تويتر ب"نطاقها وعدائيتها" قائلا إنها "لا تساهم اطلاقا في ضمان الأمن في المنطقة".

وأضاف الوفد الروسي "نأمل بعد انتهاء التدريبات أن تظهر الولايات المتحدة شفافية من خلال سحب الأسلحة والذخائر والمعدات المتطورة من أوكرانيا حتى لا تقع في أيدي العسكريين والأحزاب القومية" التي تقاتل في شرق البلاد.

ونددت موسكو الأسبوع الماضي بمناورات سي بريز 2021 ووصفتها بأنها "استفزازية".

وأصبح البحر الأسود مذاك مسرحًا لحوادث مسلحة، آخرها مع المدمرة البريطانية اتش ام اس ديفندر.

والاربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول البحر الأسود وقوات أمن الحدود أطلقت عدة طلقات تحذيرية بعد أن اخترقت مدمرة البحرية البريطانية "ديفندر" المياه الإقليمية لروسيا.

وتم استدعاء الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة على خلفية ما حدث.