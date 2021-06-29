وكالة: إصابات في صفوف الجيش الأمريكي وحلفائه شرقي سوريا

العالم - سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك" أن 7 مصابين من مسلحي تنظيم "قسد" بينهم قيادي، وصلوا إلى مستشفى مدينة (الشدادي) جنوبي الحسكة مساء اليوم، مع إغلاق كامل للمستشفى ومحيطها من قبل مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأمريكي.

وأكدت مصادر مقربة من تنظيم "قسد" لمراسل "سبوتنيك"، أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى، نتيجة القصف لم يعرف عددهم بالضبط.

وكان الإعلام الرسمي السوري تحدث في وقت سابق من اليوم، عن "استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا بعد الاستهداف".

جاء ذلك بعد يوم من هجمات، بتعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدفت موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق، فيما أفادت مصادر في منطقة البوكمال لـ"سبوتنيك"، أن طفلا قتل وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة. مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.