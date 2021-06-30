عون: التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار

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أشار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في مستهل اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​، إلى أن "الغاية الأساسية من هذا الإجتماع هي البحث في ​الوضع الأمني​ خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج".

واعتبر عون أن "ما حصل في الأيام الماضية أمام ​محطات المحروقات​ غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً ل​أسعار المحروقات​ صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة".

وأكد أن "إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة"، مشدداً على أن "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والإستقرار العام".