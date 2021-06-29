ايران: أميركا والدول الأوروبية منتفعة من تحركات الإرهابيين

العالم - إيران

ونشرت اللجنة الوطنية تغريدة على حسابها في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث الذكرى السنوية الأربعين لواقعة اغتيال رئيس جهاز القضاء في إيران "آية الله الشهيد الدكتور محمدعلي بهشتي" و72 من رفاق دربه (في 28 حزيران عام 1981) على أيدي عناصر زمرة المنافقين الإرهابية.

وأكدت اللجنة في تغريدتها، "إن أربعة عقود مرت على جريمة الهجوم الإرهابي لزمرة المنافقين العنصرية ضد مقر الحزب الجمهوري، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من المسؤولين ومنتخبي الشعب، وسط تواصل هذه الهجمات الإرهابية بشتى الأساليب اليوم؛.. إن العمالة إلى صدام الديكتاتور واغتيال عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين والعراقيين شكل نموذا واحدا فقط لتلك الجرائم".

وأضافت: إن أميركا وبعض الدول الأوروبية التي قامت بدل معاقبة هؤلاء الإرهابيين، بمنحهم الجنسية والمواطنة وزودتهم بالمعلومات والسلاح و... تساعد عمليا في إفلاتهم من العقاب أو أنها منتفعة من ممارساتهم الإرهابية.