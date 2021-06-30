خطر أمني واسع.. تحذير أوروبي من أي تصعيد في منطقة البحر الأسود

العالم - اوروبا

وقالت الأمين العام للمنظمة هلغا شميد وهي ألمانية الجنسية، في فيينا، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية إظهار أكبر قدر من الشفافية بشأن الأعمال العسكرية.

يذكر أن مواجهة بين سفينة حربية بريطانية وطائرة مقاتلة روسية، بالإضافة إلى مناورة بحرية جذبت الانتباه الدولي مؤخرًا إلى منطقة البحر الأسود.

وقالت شميد: "كل حادث يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة".

يذكر أن مناورة عسكرية قادتها الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت أمس الاثنين بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. وترى موسكو أن المناورة تمثل استفزازا.

وكانت سفينة حربية بريطانية أبحرت الأسبوع الماضي في المنطقة البحرية حول شبه جزيرة القرم، وابتعدت بعد طلقات وقنابل تحذيرية.

ووصفت وزيرة الخارجية السويدية والمديرة الحالية لمنظمة والأمن والتعاون في أوروبا، آن ليندى، الاضطرابات بأنها جزء من "تطورات مثيرة للقلق" في النزاع حول أوكرانيا، لافتة إلى أنه تم انتهاك الهدنة بصورة متكررة خلال الأشهر الماضية، وقد صارت لغة الخطاب أكثر عدوانية، كما قامت روسيا بأنشطة عسكرية غير عادية.

وكان من المقرر أن تعقد دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبينها روسيا والولايات المتحدة، مؤتمرها الأمني السنوي اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه التطورات، ضمن قضايا أخرى.

ولكن المنظمة اضطرت إلى إلغاء المؤتمر، لعدم موافقة أرمينيا على جدول الأعمال.